В Москве состоялась премьера фильма «Бумеранг»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В Москве состоялась премьера нового фильма Петра Буслова БУМЕРАНГ с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях. В криминальной комедии также снялись: Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Владимир Сычев, Анна Уколова, Антон Лапенко, Семён Слепаков и другие.

Премьеру посетили: Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Валерия, Ханна, Дмитрий и Елена Маликовы, Инна Маликова, Оксана Федорова, Алика Смехова, Люся Чеботина, ЮрКисс, ВладиМир, Сергей Гармаш, Ольга Сутулова, Дмитрий Песков, Нелли Кобзон, Ольга Голодец, Марина Юдашкина, Владимир Мединский, Юлия Барановская, Оксана Акиньшина, Александр Робак, Дмитрий Красилов, Елена Борщева, Анна Уколова, Марина Юдашкина, Павел Ворожцов и другие.

Фильм представила команда фильма: режиссер Петр Буслов, продюсер Елена Север и актеры Тимофей Трибунцев, Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, Светлана Устинова, Клим Шипенко, Владимир Сычев и другие.

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26.11.2021