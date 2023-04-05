В Москве прошла премьера фэнтези «Бюро магических услуг»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

3 апреля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фэнтези БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ с Кристофом Вальцем и Сэмом Нилом в главных ролях.

Первыми зрителями фильма стали: Сергей Лукьяненко с семьей, Ирина Хакамада, Алена Водонаева, Мария Кожевникова, Анна Пескова, Марк Богатырев, Анфиса Чехова с сыном, Александра Ревенко и Михаил Конев, Марина Васильева, Карен Арутюнов, Алена Апина с дочерью, Иван Николаев, Олег Чугунов, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Вэл и Вики («Бригада У»), Сергей Федоров, Андрей Батт, Женя Малахова, Маруся Климова, Дмитрий Красилов (Little Big), Ярослава Дегтярева, Анна Калашникова, блогеры Александр Новиков, Вася Алдерсон, Лиза Бокарева, Никита Зараз, Тимур Циренов и другие. Картина выйдет в прокат 6 апреля. Прокатчик Global Film.

Фотографии Ксении Угольниковой.

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05.04.2023