В Москве прошла премьера фильма «Быть»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО Октябрь»

7 февраля в кинотеатре «КАРО Октябрь» состоялась российская премьера приключенческой комедии БЫТЬ от киностудии «Илья Муромец». Дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат».

Картину представили режиссёр, продюсер и актёр фильма Александр Ковтунец, актёры Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Владимир Сычев, Катерина Решнова. Премьеру посетили: Александр Цыпкин, Евгения Малахова, Александр Новиков, Мария Гончарук, Алика Смехова, Алексей Гаврилов, Алена Чехова, Нелли Ермолаева, Таша Белая, Анна Калашникова, Анастасия Крайнова, Ирина Рудоминская, Владимир Морозов, Анастасия Пивоварова и многие другие.

Картина создана при поддержке Госкорпорации Ростех. Информационным партнёром релиза выступил проект «Афиша» на сайте KP.RU.

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08.02.2023