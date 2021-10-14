В Москве состоялась премьера сериала «Чаки»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера двух первых эпизодов сериала «Чаки». Мероприятие прошло в формате pre-party Хэллоуина, дав возможность гостям показа отрепетировать свой выход на костюмированные вечеринки за две недели до праздника.

Первыми зрителями «Чаки» стали Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Олеся Судзиловская, Алена Водонаева, Петр Романов, Полина Фаворская, Саша Попова, Маша Гончарук, DJ Грув, Алиса Вокс, Данила Белых, Женя Малахова, Саша Морозова, Ирина Чайковская, Александр Дронов, Михаил Еремеев, Андрей Батт, Василина Юсковец и другие.

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14.10.2021