В Москве состоялся премьерный показ фильма «Чекаго»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

15 февраля в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялся премьерный показ фильма ЧЕКАГО. Картину представили режиссер картины Николай Рыбников, продюсеры Владислав Кафеев и Дмитрий Якунин, а также исполнители главных ролей — Иван Кокорин, Галина Безрук, Аскар Нигамедзянов и Семен Алешин. Широкий прокат картины стартует 23 февраля.

Среди гостей мероприятия были Кузьма Сапрыкин, Маруся Климова, Таша Белая, Анастасия Крылова, Сергей Сельянов, Анна Грачевская, Зоя Зиновьева, Люси Пылаева, Егор Приказчиков, и другие.

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16.02.2023