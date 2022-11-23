В Москве прошла премьера фильма «Честный развод 2»

Фотоотчет из кинотеатра «Кино Окко Афимолл Сити»

22 ноября состоялась светская премьера комедии ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 с Агатой Муцениеце и Александром Робаком в главных ролях.

На премьере фильм представили режиссер Олег Асадулин, актрисы Агата Муцениеце, Ирина Безряднова, композитор фильма DJ Грув и другие.

Гостями премьеры стали: актеры Станислав Бондаренко и Аурика Алёхина, Рената Пиотровски, Зарина Мухитдинова, Владимир Гарцунов, Юлия Хамитова, Анна Калашникова, Анатолий Руденко, Елена Дудина, музыкальные исполнители ANSE, Лиза Гинзбург, группа NLO, стендапер Саша Орлов и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

23.11.2022