В Москве прошла премьера фильма «Чижик-Пыжик возвращается»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

24 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ детского приключенческого фильма «Чижик-Пыжик возвращается».

Главные роли в картине сыграли юные актеры Александра Бабаскина и Миша Мяло, а из взрослых в фильме приняли участие Инга Оболдина, Светлана Немоляева, Сергей Мигицко, Анвар Либабов и другие.

Ленту на премьере представили исполнители главных ролей и творческая команда проекта, а среди гостей мероприятия были замечены Эвелина Бледанс, Ирина Безрукова, Хабиб, Диана Астер, Катя Адушкина, Ника Жукова, Валерий Яременко, Ольга Кабо, Владимир Березин, Евгения Ахременко, Федор Федосеев, Александр Новиков и многие другие.

«Чижик-Пыжик возвращается» выходит в широкий кинотеатральный прокат 31 августа.

Фото: пресс-служба Киностудии им. М. Горького

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29.08.2023