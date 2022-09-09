В Москве прошла премьера сериала «Что делать женщине, если...»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

8 сентября в кинотеатре «Пионер» прошла премьера оригинального сериала Okko «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Премьерные эпизоды сериала представила творческая команда проекта: режиссер Алексей Кузмин-Тарасов, автор сценария Александр Цыпкин, продюсеры кинокомпании «Студия Видеопрокат» Сергей Бондарчук, Алексей Киселев и Анастасия Корецкая, исполнители главных ролей Елена Лядова, Антон Филипенко, Макар Хлебников, Агриппина Стеклова и продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.

Среди гостей премьерного показа Константин Хабенский, Александр Акопов, Евгений Сангаджиев, Оксана Лаврентьева, Маргарита Аброськина, Анна Седакова, Елена Летучая, Надежда Стрелец, Рената Пиотровски, Ольга Карпуть, Владимир Варнава, Карен Арутюнов, Дарья Блохина и другие.

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09.09.2022