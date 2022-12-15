В Москве прошла премьера «Чук и Гек. Большое приключение»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

14 декабря в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.

Фильм, снятый на основе рассказа Аркадия Гайдара, представили продюсер Арсен Готлиб, режиссёр Александр Котт, актёры Юлия Снигирь, Андрей Андреев, Юрий Степанов – младший, Александр Самойленко, Валерия Ланская, Игорь Письменный, Наталья Коляканова, Милена Софронова, Раиса Дмитренко, Алексей Корсуков, Дмитрий Пересыпкин и другие.

Первыми посмотреть картину пришли Александра Ревенко и Михаил Конев, Иван Кокорин с женой Еленой, Петр Буслов с женой Евгенией и сыном, Анна и Мария Пересильд, Анна Легчилова с сыном, Ольга Ломоносова с детьми, Алина Насибулина, Даниил Белых, Маша Лобанова, АртёмВиткин, Нелли Ермолаева, Евгений Сафронов, Виталия Корниенко, Наталья Каневская с детьми, Петр Натаров и другие.

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15.12.2022