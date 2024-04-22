В Анадыре прошла церемония закрытия VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

Фоторепортаж из кинотеатра «Полярный»

21 апреля в кинотеатре «Полярный» города Анадырь состоялась церемония вручения наград VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон».

Гран-при смотра досталось якутской ленте ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ Михаила Лукачевского – именно ее выбрали зрители, которые определяют главного победителя фестиваля. Профессиональное жюри, в свою очередь, отметило казахскую ленту ОБУЧЕНИЕ АДЕМОКИ Адильхана Ержанова.

В жюри «Золотого ворона» вошли турецкий режиссер Сойдам Эдже, иранский продюсер Хамедани Мохаммадамин Моджтаба, китайский опрератор Ли Юн, а также киновед Петр Шепотинник, сценарист Андрей Золотарев и актриса Светлана Камынина, а возглавил его индийский продюсер Вивек Агравал.

Фото: пресс-служба фестиваля

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22.04.2024