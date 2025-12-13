В Москве открылся фестиваль поп-культуры в «Comic Con Игромир»

Фоторепортаж из «Тимирязев центра»

В пятницу, 12 декабря, в «Тимирязев центре» начал свою работу «Comic Con Игромир».

На открытии фестиваля поп-культуры выступил симфонический оркестр Imperial Orchestra, исполнивший композиции из ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ, ГАРРИ ПОТТЕРА и аниме Хаяо Миядзаки.

Также в первый день мероприятия гости первыми узнали, чем закончится второй сезон «Кибердеревни», посмотрели ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Люка Бессона, а также встретились с художником комиксов Marvel Эсадом Рибичем, музыкантом Ваней Дмитриенко, комиком Евгением Чебатковым, командой фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО и многими другими.

Фото: пресс-служба фестиваля

13.12.2025