«Comic Con Игромир», день 2: фоторепортаж

Фоторепортаж из «Тимирязев центра»

13 декабря во второй день фестиваля «Comic Con Игромир» в «Тимирязев центре» гости узнали эксклюзивные подробности о сериале Bubble Studios «Фурия», первыми увидели материалы по приключенческой ленте ЛЕВША, экранизации произведения А.С. Пушкина СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, приключенческому фильму КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА, сериалу «Тайный город», встретились c борцом и рестлером Виктором Зангиевым, ставшим прототипом для персонажа в серии игр Street Fighter, и многими другими звездами.

Завершился день выступлением группы «Хлеб».

Фото: пресс-служба фестиваля

14.12.2025