«Comic Con Игромир», день 3: фоторепортаж

Фоторепортаж из Тимирязев Центра

14 декабря, в третий и заключительный день фестиваля «Comic Con Игромир» в Тимирязев Центре, гости узнали подробности о новом сериале «Майор Гром: Игра против правил», первыми увидели материалы по фильмам КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА, ЧЕБУРАШКА 2, СМЕШАРИКИ: СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ, встретились c продюсером и сценаристом фильмов Гая Ричи Айваном Эткинсоном и многими другими звездами.

Завершился день выступлением Мэйби Бэйби.

Фото: пресс-служба фестиваля

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

15.12.2025