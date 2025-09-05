В Москве отпраздновали 33-летие Кинокомпании СТВ

Фоторепортаж из ДК «Серп и Молот»

4 сентября в ДК «Серп и Молот» прошло торжественное мероприятие, посвященное 33-летию одной из старейших кинокомпаний отечественной киноиндустрии – СТВ. Компания, основанная в 1992 году продюсером Сергеем Сельяновым и режиссером Алексеем Балабановым, за три десятилетия выпустила десятки культовых фильмов и анимационных проектов, определивших развитие российского кино.

Гостями празднования стали Федор Бондарчук, Тина и Лео Канделаки, Михаил Галустян, Антон Златопольский, Виктория Толстоганова, Валерия Гай Германика, Александр Яценко, Светлана Камынина, Алена Михайлова, Александр Самойленко, Сабина Ахмедова, Роман Евдокимов, Алексей Чадов, Леон Кемстач, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Любовь Аркус, Владимир Котт, Александр Котт, Маша Кошина, Елена Николаева, Екатерина Кононенко, Евгений Сангаджиев, Олеся Cудзиловская, Клим Шипенко, Ирина Старшенбаум, Дмитрий Дюжев, Джаник Файзиев, Теймур Джафаров, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Рубен Дишдишян, Александр Робак, Агния Кузнецова, Армен Ананикян, Леонид Бичевин и многие другие.

Ведущей вечера выступила Алла Михеева, а за музыкальную программу отвечала группа FRUKTЫ. Помимо этого, был отстроен специальный pop-up магазин сувениров компании – все средства от продажи товаров на мероприятии будут переданы благотворительному фонду «Антон тут рядом».

Фото: пресс-служба Кинокомпании СТВ

