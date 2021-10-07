Открылся фестиваль дебютного кино в Новой Голландии

Фототчет из «Актового зала» в Доме 12

6 октября в Санкт-Петербурге состоялось открытие II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии при поддержке программы Hennessy Перспективы.

Фестиваль открыли его президент Александр Роднянский, программный директор Алексей Артамонов, куратор созданного при участии Hennessy Перспективы проекта Kinolaboratoria Владимир Надеин, член жюри основного конкурса Зара Абдуллаева, Майя Швейцер и Маша Годованная из жюри конкурса короткого метра, а также участники жюри МФДГН-2020 Филип Грёнинг, Андрес Дуке и Полина Канис.

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07.10.2021