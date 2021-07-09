В Каннах прошла премьера «Дела» Алексея Германа-младшего

Фотоотчет с кинофестиваля

9 июля, в рамках 74-го Каннского кинофестиваля прошла мировая премьера фильма ДЕЛО (международное название – House Arrest) Алексея Германа-младшего, вошедшего в программу «Особый взгляд».

Вместе с режиссером картину представили генеральный продюсер Артем Васильев, художник-постановщик Елена Окопная и продюсеры фильма Юрий Степанов и Илья Цофин. Картина рассказывает историю преподавателя небольшого регионального вуза, который вступает в борьбу за свои идеалы, имя и существование. Главную роль исполнил грузинский актер Мераб Нинидзе. Также в фильме сыграли Анна Михалкова, Александр Паль, Анастасия Мельникова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Бортич и Анастасия Талызина.

Алексей Герман-младший, режиссер: «Мы рады, что показ ДЕЛА состоялся на Каннском фестивале. Для нас это, конечно, важное событие в жизни фильма. Мы сняли его в очень короткие сроки, вложили массу сил и энергии, поэтому для нас ценно, что мы смогли показать впервые наш фильм публике на такой площадке».

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09.07.2021