В Москве прошла премьера фильма «День слепого Валентина»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Картину ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА зрителям представила съемочная группа фильма: режиссер Александр Баршак, продюсер Марина Петренко, актеры Максим Виторган, Олеся Судзиловская, Кирилл Плетнев, Марк Богатырев, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Наталья Земцова, Александр Лойе, Ольга Рыжкова, Наталья Тетенова, Вероника Тимофеева и многие другие.

Первыми зрителями фильма стали Агата Муцениеце, Александр Котт, Анна Старшенбаум, Анна Чурина, Артем Королев, Виктория Соловьева, Дарья Руденок, Доминик Джокер, Илья Михалев, Ирина Рахманова, Катерина Ковальчук, Полина Максимова, Нино Нинидзе, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Максим Стоянов, Михаил Тройник, Нелли Ермолаева, Ольга Смирнова, Павел Прилучный, Люси Пылаева, Светлана Степанковская, София Плотникова, Саша Айс, Яна Гладких, Яна Расковалова, Маргарита Иноземцева, Анна Калашникова, Ирэн Козырева, Eva Seven, Алина Акилова и многие другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

28.01.2022