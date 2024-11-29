В Москве прошла церемония вручения премии «Диалоги в кино»
Фоторепортаж из Театра Ермоловой
28 ноября в театре Ермоловой состоялась торжественная церемония вручения премии «Диалоги в кино» за 2024 год. Награда создана продюсером Александром Акоповым и сценаристом Александром Цыпкиным.
В жюри премии в этом году вошли музыкант Диана Арбенина, психотерапевт и коуч Алексей Ситников, писатель Евгений Водолазкин, актриса и телеведущая Сати Спивакова, а также директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.
Гостями церемонии стали Михаил Местецкий, Ингрид Олеринская, Дмитрий Литвинов, Катерина Шпица, Михаил Китаев, Олег Меньшиков, Макар Кожухов, Сергей Корнихин, Андрей Золотарев и многие другие.
Фото: пресс-служба премии
29.11.2024