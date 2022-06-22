В Москве прошла премьера фильма «Дикая»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера приключенческой комедии ДИКАЯ. Первым зрителям картину представила творческая группа фильма: режиссер и автор сценария Владимир Котт, исполнительница главной роли Таисия Вилкова, актеры Амаду Мамадаков, Ирина Безряднова, Тимур Ефременков иДмитрий Красилов, оператор Денис Панов, креативный продюсер и автор сценария Константин Трофимов.

Премьеру посетили: Агата Муцениеце, Александр Робак, Юлия Беретта, Анна Калашникова, Лилия Абрамова (Татарка FM), Наталия Азовская, Таша Белая, Таня Герман, Станислав Бондаренко, Янина Мелихова,ALEKSIA Абрамейцева, Карен Арутюнов, Дарья Блохина и другие.

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22.06.2022