В Москве начал работу кинофестиваль «Дни короткометражного кино»
Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»
Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) открылся 16 декабря в столичном кинотеатре «Иллюзион». Фильмом открытия стал документальный четырёхсерийный альманах ДОМ В МОЕЙ ГОЛОВЕ Андрея Богатырёва.
Гостями церемонии стали актёр театра и кино Александр Самойленко, режиссёр Софья Карпунина, режиссёр Владимир Фенченко, продюсер Дмитрий Гройсман, музыканты Александр Ф. Скляр и Владимир Шахрин. С видеоприветствием к участникам и гостям кинофестиваля обратился режиссёр, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
Ведущим церемонии открытия выступил Георгий Перадзе.
19.12.2022