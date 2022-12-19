В Москве начал работу кинофестиваль «Дни короткометражного кино»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) открылся 16 декабря в столичном кинотеатре «Иллюзион». Фильмом открытия стал документальный четырёхсерийный альманах ДОМ В МОЕЙ ГОЛОВЕ Андрея Богатырёва.

Гостями церемонии стали актёр театра и кино Александр Самойленко, режиссёр Софья Карпунина, режиссёр Владимир Фенченко, продюсер Дмитрий Гройсман, музыканты Александр Ф. Скляр и Владимир Шахрин. С видеоприветствием к участникам и гостям кинофестиваля обратился режиссёр, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Ведущим церемонии открытия выступил Георгий Перадзе.

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19.12.2022