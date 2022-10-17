В Москве прошла премьера фильма «Дополнительный урок»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

16 октября состоялась премьера триллера ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК.

Первыми зрителями фильма и гостями показа в кинотеатре Иллюзион стали Кирилл Кяро, Гела Месхи, Нонна Гришаева, Евгений Рудин (DJ Грув), Александр Головин, Олег Чугунов, Максим Щеголев, Дмитрий Бедерин, Нина Персиянинова, Вадим Цаллати, Карен Арутюнов, Кира Кауфман, Екатерина Федулова, Александра Власова, Никита Шалюков, Анна Вартаньян, Даня Андрущук, Надежда Гуськова, Изабель Эйдлен, Софья Цибирева, а также блогеры Арина Данилова, Саша Новиков, Миша Смирнов, Lina Lee, Аня Crazy.vino, Паша Осадчий, Аш Вояж, Богдан Дарминов, Лера и Геля (twixi_twins), Тимур Цыренов, Хасл, Матвей Балов.

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17.10.2022