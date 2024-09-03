В Москве завершились съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

Фоторепортаж из клуба RODINA MOSKVA

Кинокомпания ID Production и онлайн-кинотеатр Okko при участии телеканала «Россия» и Национальной Медиа Группы, а также студии виртуального продакшена XOVP завершили съёмки фантастической комедии ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ.

Главные роли в картине Александра Фомина исполнили Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова.

Вечеринка, посвященная окончанию съемок фильма, прошла в мультиформатном клубном проекте RODINA MOSKVA в столице на Мясницкой улице. Веселую атмосферу шапки дополнили музыкальные выступления артистов и создателей в караоке.

Фото: пресс-служба ID Production

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03.09.2024