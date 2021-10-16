В Москве прошла премьера фильма «Дракулов»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

Гости премьеры решили поддержать тематику вечера, выбрав стилизованные наряды черного и красного оттенков. В числе присутствующих были Алена Водонаева, Александр Ревва, Марюс Вайсберг, Вячеслав Манучаров, Елена Борщева, Катрин Асси, Дмитрий «Пухляш» Красилов, Александра Попова, Игорь Жижикин, Владимир Яглыч, Юлия Михалкова, Денис Шведов, Алексей Чадов, Соня Присс, Кузьма Сапрыкин, Борис Дергачев, Роман Юнусов, Альберт Ибрагимов, Карен Арутюнов, Матвей Балов, Алиса Вокс и другие.

Первым зрителям фильм представили режиссер и автор сценария Илья Куликов, продюсер Алена Кремер, актеры Михаил Галустян, Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Алексей Золотовицкий, Надежда Сысоева, Мария Лисовая, Роман Попов, Наталья Краснова, Валерия Старченкова.

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16.10.2021