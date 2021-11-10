В столице прошла премьера комедии «Друг на продажу»

Фотоотчет из «Кино Okko Афимолл Сити»

Фильм рассказывает историю принципиального Ивана (Антон Пампушный), который разочаровался в отношениях после расставания со своей возлюбленной Катей, но внезапно стал главным «лотом продаж» в фейковом брачном агентстве своего друга, бизнесмена Гоши (Антон Богданов). Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на все, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера» – именно так рекламирует Гоша своего друга.

По красной дорожке прошли участники съемочной группы: актеры Антон Богданов, Антон Пампушный, Вадим Галыгин, Максим Коновалов, Игорь Гаспарян, Евгения Малахова, продюсеры Лев Карасев, Радислав Близнюк, Александр Войтинский, Александр Ермолов. Первыми зрителями фильма стали актер и шоумен Алексей Лихницкий, телеведущий Игорь Лантаров и другие.

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10.11.2021