Фестиваль «Дух огня 2025», фотоотчет: церемония открытия

Репортаж из центра «Югра-Классик»

6 марта в концертно-театральном центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске состоялась церемония открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

По красной дорожке прошли мероприятия прошли Эмир Кустурица, Леонид Каневский, Милош Бикович, Дарья Златопольская, Мария Голубкина, Юрий Мороз, Леонид Якубович, Иван Синцов, Алишер Хамидходжаев, Ирина Розанова, Надежда Михалкова, Юлия Мишкинене, Игорь Волошин, Игорь Бабаев, Олег Гаас, Роман Васильев, Максим и Надежда Королевы, Сергей Цигаль, Алексей Франдетти, а также участники российского и международного конкурсов, внеконкурсных показов и деловой программы и другие.

Ведущими церемонии открытия стали телеведущая Дарья Златопольская и актер Милош Бикович.

Фото: пресс-служба фестиваля

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07.03.2025