В Москве состоялась премьера фильма «Дунай» Любы Мульменко

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

21 октября в кинотеатре «Октябрь» при поддержке Каро Арт состоялась премьера фильма Любы Мульменко ДУНАЙ. На показ картины собрались гости: Оксана Бычкова, Николай Хомерики, Юлия Мишкинене, Алиса Хазанова и другие. Впервые лента была представлена в основном конкурсе фестиваля «Кинотавр» в 2021 году. Она выйдет в ограниченный прокат 22 октября 2021 года, и будет показана в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Саратова, Новосибирска, Екатеринбурга. Дистрибьютор картины – All Media (a START company).

Зрителям картину представили режиссер Люба Мульменко, исполнительница главной роли Надежда Лумпова и оператор Михаил Хурсевич. Обсуждение после фильма вела Саша Сулим.

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22.10.2021