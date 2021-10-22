В Москве состоялась премьера фильма «Дунай» Любы Мульменко
Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»
21 октября в кинотеатре «Октябрь» при поддержке Каро Арт состоялась премьера фильма Любы Мульменко ДУНАЙ. На показ картины собрались гости: Оксана Бычкова, Николай Хомерики, Юлия Мишкинене, Алиса Хазанова и другие. Впервые лента была представлена в основном конкурсе фестиваля «Кинотавр» в 2021 году. Она выйдет в ограниченный прокат 22 октября 2021 года, и будет показана в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Саратова, Новосибирска, Екатеринбурга. Дистрибьютор картины – All Media (a START company).
Зрителям картину представили режиссер Люба Мульменко, исполнительница главной роли Надежда Лумпова и оператор Михаил Хурсевич. Обсуждение после фильма вела Саша Сулим.
22.10.2021