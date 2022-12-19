В Москве состоялась премьера фильма «Елки-иголки»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

18 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый премьерный показ фильма ЕЛКИ-ИГОЛКИ.

Премьеру посетили актеры фильма Алина Алексеева, Павел Прилучный, Гарик Сукачев, Оскар Кучера, Дима Калихов, Владислав Ветров, Владимир Гарцунов.

Среди звездных гостей были замечены Дмитрий Красилов, Евгения Ахременко, Ирина Йовович, Инна Любимова, Нелли Ермолаева, Ирина Чайковская, Снежина Кулова и другие.

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19.12.2022