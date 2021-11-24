В столице прошла премьера мультфильма «Энканто»

Фотоотчет из Московского концертного зала «Зарядье»

Показ анимационного фильма ЭНКАНТО торжественно открыл оркестр «Русская филармония», исполнивший попурри из главных музыкальных тем мультфильма, после чего гостей приветствовали генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе, а также звезды российского озвучания фильма – телеведущая, певица, композитор и блогер Регина Тодоренко, и шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актёр Тимур Родригез.

Гостями светской премьеры стали: Эвелина Блёданс, Филипп Киркоров, Анна Цуканова-Котт, Влад Топалов, Егор Дружинин, Согдиана, Шура Би-2, Лиана, Валерий Яременко, Мария Глазкова, Михаил Козырев, Марьяна Ро, Илья Бачурин, Денис Косяков и многие другие.

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24.11.2021