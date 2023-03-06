Прошла премьера фильма «Эскортница»

Фотоотчет из Барвихи Luxury Village

3 марта в Барвихе Luxury Village прошла премьера фильма «Эскортница» с Анной Старшенбаум и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Фильм зрителям представили актрисы Алина Алексеева, Анна Старшенбаум, Полина Гренц, Ирина Безрукова и Мария Столярова, режиссер, сценарист и продюсер Михаил Погосов и продюсер Максим Рогальский. В прокат картина выйдет 8 марта.

Премьеру посетили Эвелина Бледанс, Юлия Сумачева, Ирина Йовович, Аркадий Укупник, Женя Малахова, Анна Чурина, Андрей Батт, Ирина Чайковская, Константин Андрикопулос, Кирилл Туриченко, Иван Жвакин, Татьяна Герман, Настя Крайнова, Татьяна Терешина, Михаил Тарабукин, Люси Пылаева, Сергей Комаров и другие.

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06.03.2023