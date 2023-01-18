В Москве прошла премьера сериала «Фандорин. Азазель»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

17 января в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера приключенческого сериала «Фандорин. Азазель». Многосерийный фильм представили сценаристы Сергей и Никита Поповы, продюсеры Ольга Филипук и Михаил Китаев, оператор Николай Богачёв, композитор Райан Оттер, актеры — Владислав Тирон, Сергей Горошко, Евгений Стычкин, Алексей Розин, Дмитрий Ломакин и другие.

Показ посетили: Ольга Сутулова, Полина Ауг и Юрий Дейнекин, Даша Чаруша, Таня Ткачук и Паша Шевчук («Моя Мишель»), Анна Романовская (экс-вокалистка Сream Soda), Софья Лебедева, Анар Халилов, Анастасия Красовская, Марк Эйдельштейн, Анна Чурина, Рената Пиотровски, Анна Александрова, Святослав Рогожан, Варвара Маценова, Ангелина Загребина, Наталья Карпова, Надежда Гуськова, Евгения Синицкая, Екатерина Рокотова, Александр Алябьев, Анастасия Попова, Влад Беренич, Катя Дементьева, Иван Распопов, Тёма Вотерфорк и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

18.01.2023