В Железноводске прошла церемония открытия фестиваля FERRUM-24

Фоторепортаж из Дворца культуры им. Сергея Пускепалиса

26 сентября в Железноводске в Дворце культуры им. Сергея Пускепалиса открылся Первый кинофестиваль FERRUM-24. Ведущим торжественной церемонии выступил актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов.

Гостями мероприятия стали Ольга Кабо, Анна Банщикова, Екатерина Климова, Лянка Грыу, Стелла Ильницкая, Полина Лазарева, Евгений Дятлов, Ирина Купченко, Светлана Немоляева, Лариса Лужина, Наталья Варлей, Елена Панова, Василий Мищенко, Сергей Степанченко, Александр Половцев, Олег Тактаров, Екатерина Волкова, Светлана Камынина, Вера Кинчева, Алексей Герман-младший, Виктор Логинов, Мария Лапшина, Петр Налич и многие другие.

FERRUM-24 продлится до 29 сентября.

Фото: Алексей Молчановский

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27.09.2024