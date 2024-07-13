Состоялась торжественная церемония открытия фестиваля «Горький fest»

Фотоотчет из Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького

12 июля в Нижнем Новгороде стартовал VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Торжественная церемония открытия состоялась в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького.

По красной ковровой дорожке фестиваля прошли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент смотра Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева, а также жюри, звездные гости и участники, в числе которых Юрий Мороз, Анна Меликян, Юлия Александрова, Денис Аларкон Рамирес, Райан Оттер, Аврора, Елена Захарова, Слава Копейкин, Тимур Родригез, Катя Кабак, Денис Шведов, Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Юрий Коробейников, Анастасия Красовская, Равшана Куркова, Ксения Суркова, Александра Ревенко и другие.

Ведущей церемонии открытия выступила актриса Екатерина Вилкова.

Фото: пресс-служба фестиваля

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13.07.2024