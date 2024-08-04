В Екатеринбурге состоялась церемония открытия кинофестиваля «Одна шестая»

Фоторепортаж из киноконцертного зала «Космос»

3 августа в Киноконцертном зале «Космос» в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая».

По красной дорожке прошли гости и участники кинофестиваля – актеры, режиссеры, продюсеры, участники актерской и сценарной лабораторий. В их числе – Павел Деревянко, Дарья Харченко, Катерина Беккер, Михаил Тройник, Полина Цыганова и другие.

Смотр продлится до 7 августа, все фестивальные события бесплатны для зрителей.

Фото: пресс-служба фестиваля

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04.08.2024