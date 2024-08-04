В Екатеринбурге состоялась церемония открытия кинофестиваля «Одна шестая»
Фоторепортаж из киноконцертного зала «Космос»
3 августа в Киноконцертном зале «Космос» в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая».
По красной дорожке прошли гости и участники кинофестиваля – актеры, режиссеры, продюсеры, участники актерской и сценарной лабораторий. В их числе – Павел Деревянко, Дарья Харченко, Катерина Беккер, Михаил Тройник, Полина Цыганова и другие.
Смотр продлится до 7 августа, все фестивальные события бесплатны для зрителей.
Фото: пресс-служба фестиваля
04.08.2024