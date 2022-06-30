Okko провел показ документального сериала «Forbes. 30 до 30»

Фотоотчет с ежегодной конференции «30 under 30»

В рамках конференции журнала Forbes «30 under 30» Okko провел премьерный показ оригинального документального сериала «Forbes. 30 до 30», Проект стартует в онлайн-кинотеатре 3 июля.

«Forbes. 30 до 30» — эксклюзивное документальное шоу, основанное на историях номинантов и победителей знаменитого рейтинга «30 under 30». Не все из героев достигли заветных цифр на счетах, но все нашли дело, которое уже сегодня заставляет мир обратить на них внимание. Наука, бизнес, искусство, медицина, медиа, финансы и менеджмент – чем занимаются и чем живут будущие звезды Forbes расскажет оригинальный 7-серийный проект Okko.

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30.06.2022