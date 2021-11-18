В столице прошла премьера фильма «Французский вестник»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

Гостями светского открытия фестиваля ко дню рождения кинотеатра «Художественный» и первыми зрителями нового долгожданного фильма Уэса Андерсона стали: Александр Мамут, Стас Тыркин, Галарина Долговых, Алена Долецкая, Анна Александрова, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Ситора Алиева, Александр Кузнецов и Алина Квасалия, Михаил Друян, Марина Васильева, Михаил Хасая и Ирина Мартыненко, Яна Гладких, Александр Горчилин, Алексей Карахан, Татьяна Долматовская, Евгения Милова, Тим Ильясов, Анна Меликян, Денис Катаев, Маша Федорова, Мария Миногарова, Антон Желнов, Мария Лобанова, Виктор Осадчев, Светлана Максимченко, Наталья Мокрицкая, Риналь Мухаметов, Милена Орлова, Сергей Сельянов, Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Ксения Чилингарова, Юлия и Артём Акимовы, Виктория Скворцова, Валерия Роднянская, Юлия Герман и многие другие.

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18.11.2021