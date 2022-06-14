В Москве прошла премьера фильма «Главная роль»

Фотоотчет из концертного зала «Барвиха Luxury Village»

Первыми трагикомедию ГЛАВНАЯ РОЛЬ о закулисье актерской профессии увидели Александр Арутюнов, Полина Аскери, Аделина Сотникова, Катерина Ковальчук, Наталья Земцова, Янина Студилина, Елизавета Моряк, Оскар Кучера, Артем Толоконин, Артемий и Марина Каташинские, Алика Смехова, Амжад Аль-Юсеф с супругой Динарой, Александр Энберт, Инна Маликова, Александр Толмацкий, Виктория Дайнеко, IVAN, ANSE, Виктория Синицына и другие представители светской Москвы.

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14.06.2022