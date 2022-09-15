В Москве состоялась премьера сериала «Горемыки»

Фотоотчет из Театрального центра «На Страстном»

13 сентября в Театральном центре «На Страстном» прошла светская премьера сатирического сериала Premier «Горемыки» о куклах, которые живут в мире людей и попадают в абсурдные ситуации.

Мероприятие посетили: Ирина Горбачева, Гоша Куценко, Варвара Шмыкова, Маша Федорова, Алексей Жидковский, Полина Аскери, Стас Круглицкий, Анна Романовская, Антон и Елена Пинские, Катя Добрякова, Алеко Надирян, Илья Тютенков, Екатерина Кононенко, Юрий Столяров, Евгений Седой, Денис Аларкон, Сергей Мезенцев, Виктория Полякова, Федор Елютин, Федор Гамалея, Петр Романов, Николай Овечкин, Дарья Блохина и Карен Арутюнов, Светлана Степанковская, Виктория Клинкова, Кирилл Ковбас, Татьяна Стычинская, Джордж Киселев, Сергей Пиро и другие.

Проект представили Генеральный директор онлайн-кинотеатра Premier Софья Митрофанова и режиссер, автор сценария и продюсер сериала Никита Тамаров.

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15.09.2022