Фестиваль «Горький fest»: церемония открытия

Фоторепортаж из Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького

10 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького стартовал IX «Горький fest». Ведущими торжественной церемонии выступили Полина Гухман и Никита Кологривый.

В числе гостей мероприятия оказались Алексей Герман-младший, Анна Невская, Денис Шведов, Алексей Розин, Рубен Дишдишян, Дарья Грацевич, Антон Малышев, Анна Исаева, Стася Толстая, Мария Кошина, Евгений Сангаджиев, Екатерина Климова и другие.

В этом году центральной темой фестиваля стал авангард в кино и отечественном искусстве. Поводом послужил юбилей – 100 лет со дня выхода фильма Сергея Эйзенштейна БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН».

Смотр завершился 16 июля.

Фото: пресс-служба фестиваля

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11.07.2025