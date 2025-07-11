Фестиваль «Горький fest»: церемония открытия
Фоторепортаж из Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького
10 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького стартовал IX «Горький fest». Ведущими торжественной церемонии выступили Полина Гухман и Никита Кологривый.
В числе гостей мероприятия оказались Алексей Герман-младший, Анна Невская, Денис Шведов, Алексей Розин, Рубен Дишдишян, Дарья Грацевич, Антон Малышев, Анна Исаева, Стася Толстая, Мария Кошина, Евгений Сангаджиев, Екатерина Климова и другие.
В этом году центральной темой фестиваля стал авангард в кино и отечественном искусстве. Поводом послужил юбилей – 100 лет со дня выхода фильма Сергея Эйзенштейна БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН».
Смотр завершился 16 июля.
Фото: пресс-служба фестиваля
11.07.2025