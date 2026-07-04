Фестиваль нового российского кино «Горький fest»: фоторепортаж с церемонии открытия

Отчет из Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького

3 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького открылся X фестиваль нового российского кино «Горький fest». Ведущими церемонии открытия стали Дарья Мельникова и Сергей Беляев.

В числе прошедших по красной ковровой дорожке – Михаил Пореченков, Оксана Михеева, Сабина Еремеева, Александр Велединский, Тимур Родригез, Катя Кабак, Григорий Калинин, Клим Шипенко, Роман Евдокимов и многие другие.

Фото: Иван Пономаренко, Максим Кашин

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04.07.2026