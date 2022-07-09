В Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля «Горький Fest»

Первый приз получил Рубен Дишдишян за вклад в развитие современного кино

8 июля в Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия VI фестиваля нового российского кино «Горький fest». Смотр пройдет с 8 по 14 июля.

В числе звездных гостей были губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, члены жюри фестиваля Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актриса Равшана Куркова, музыкант и режиссер Алексей Рыбин, киновед Лариса Юсипова и оператор Иван Бурлаков и другие.

Первую награду смотра, приз за вклад в развитие современного российского кинематографа, вручен уже на открытии фестиваля – его получил продюсер Рубен Дишдишян. Всего на фестивале будет вручено 8 наград. Среди них приз за лучший фильм, за лучшую режиссуру, лучшую драматургию, лучшее изобразительное решение, лучшее музыкальное решение и лучшую роль. Новая награда, за лучшее музыкальное решение фильма, будет вручена в первый раз и связана с одной из ключевых тем фестиваля – 60-летием Виктора Цоя.

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09.07.2022