Фестиваль современной поп-культуры «Хомякон»: фотоотчет

Репортаж из павильона №1 Экспоцентра

С 20 по 22 декабря в павильоне №1 московского Экспоцентра состоялся фестиваль современной поп-культуры «Хомякон».

Более 50 компаний-участников представили свои стенды и проекты в рамках конвента. В числе гостей мероприятия за эти три дня – Юра Борисов, Иван Добронравов, Валентина Ляпина, Алексей Лукин, Илья Виногорский, Константин Плотников, Влад Коноплёв, Даниил Воробьёв, Софья Лебедева, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Артём Кошман, Кузьма Котрелёв, Юрий Быков, Рустам Мосафир, Алексей Чадов, Дмитрий Чеботарёв, Леон Кемстач, Сальвадор Ларрока, Мила Ершова, Рузиль Минекаев, Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Ольга Сутулова, Сергей Горошко, Олег Трофим, Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Вита Корниенко, Юлия Хлынина и другие.

Следующий «Хомякон» запланирован на осень 2025 года.

Фото: пресс-служба фестиваля

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23.12.2024