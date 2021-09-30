В столице прошла премьера сериала «Инсомния» с Гошей Куценко

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

В Москве состоялся премьерный показ первых двух серий мистического детектива «Инсомния» от Premier. В сериале рассказывается история успешного гипнотерапевта, который спасает других, но безуспешно борется с собственной бессонницей и ночными кошмарами.

Главную роль в проекте исполнил Гоша Куценко. Также в «Инсомнии» приняли участие Ирина Старшенбаум, Мария Миронова, Александр Робак. Режиссером и сценаристом стала Ольга Френкель. Производством «Инсомнии» занималась кинокомпания 1-2-3 Production, продюсировали проект Евгений Никишов и Валерий Федорович.

На премьере сериал представили: Ольга Френкель, Гоша Куценко, Александр Робак, Евгений Никишов, Валерий Федорович, Макар Кожухов.

Премьеру посетили: Настасья Самбурская, Алексей Жидковский, Екатерина Дорощук, Алина Астровская, Елена Князева, Антон Лаврентьев, Анастасия Волошина, Полина Аскери, Ирина Безрукова, Маргарита Аброськина, Наталья Зубарева, Наталья Земцова, Мария Шумакова, Марина Ермошкина, Сергей Зверев, Юлия Савичева, Алена Водонаева .

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30.09.2021