В Москве состоялась премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

5 сентября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера романтической комедии ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ. Картину представил режиссер и продюсер Марюс Вайсберг.

Гости премьеры: Филипп Киркоров, Наталья Чистякова-Ионова, Наталья Бардо, Яна Расковалова, Александр и Анжелика Ревва, Гарик Харламов, Мария Кравцова, Юлия Ковальчук, Алика Смехова, Сергей Кожевников, Маша Цигаль, Карен Арутюнов, Соня Присс, Алена Водонаева, Алена Чехова, Артур Цветков, Эвелина Бледанс, Михаил Мамаев и другие.

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06.09.2022