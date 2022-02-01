В Москве прошла премьера сериала «И снова здравствуйте!»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Сериал IVI Originals «И снова здравствуйте!» представили режиссер Егор Чичканов, директор онлайн-кинотеатра IVI Олег Туманов, директор IVI Originals Вадим Соколовский, генеральные продюсеры компании «Медиаслово» Данила Шарапов и Петр Ануров и актеры: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Денис Власенко, Любовь Толкалина, Сергей Годин, Екатерина Струженкова, Дмитрий Журавлев, Николай Кисличенко и другие.

Гости, посетившие премьеру: Андрей Бурковский, Семен Трескунов, Катя Кабак, Арина Шарапова, Анна Чурина, Евгений Сангаджиев, Оксана Михеева, Лиза Моряк, Вадим Цаллати, Дмитрий Власкин, Ирина Чеснокова, Иван Жвакин, Кузьма Сапрыкин, Мила Ершова, Марина Ворожищева, Анна Зарькова, Олег Гаас, Светлана Степанковская, Михаил Пшеничный.

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01.02.2022