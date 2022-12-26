В Москве прошла премьера «Иван Царевич и серый волк 5»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

24 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного приключения ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5.

Картину собравшимся представил Никита Ефремов, озвучивший главного героя этого фильма Ивана Царевича.

Первыми посмотреть картину пришли Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией, Кирилл Зайцев и Анастасия Трубчевская с сыном, Юлия Волкова, Нелли Ермолаева с сыном, Дмитрий Чеботарев с Елизаветой Климовой и дочерью, Марго Голубева, Александр Булатов и многие другие.

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26.12.2022