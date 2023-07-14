В Москве прошла премьера «Жанны Дюбарри»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

12 июля, в кинотеатре «Художественный» состоялась самая светская премьера лета — российские зрители смогли увидеть фильм «Жанна Дюбарри» с Майвенн и Джонни Деппом в главных ролях.

Картину на премьере представили продюсер фильма и глава кинокомпании Russian World Vision Константин Елкин и продюсер, заместитель генерального директора, директор по контентум онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская.



Также премьеру посетили звездные гости: Ида Галич, Дмитрий Маликов, Ксения Дукалис, Влад Лисовец, Наталья Рудова, Ирина Хакамада, Глафира Тарханова, Ольга Кабо, Сергей Шакуров, Маша и Вероника Федоровы, Денис Шведов, Алексей Жидковский, Владимир Маркони, Лиза Шакира, Алена Водонаева, Евгений Бороденко, Елена Захарова, Александр Рогов, Яна Крайнова, Александр Анатольевич, Илья Бачурин, Лина Дембикова, Сердар Камбаров, Александра Киселева, Снежина Кулова, Маша Цигаль, Надежда Ручка, Алика Смехова, Валерия Федорович, Саша Черкасова, Александр Энберт, Макар Хлебников, Мария Бордовских,Мария Миногарова, Наталья Османн, Дарья Калмыкова, Елена Валюшкина, IVAN, Светлана Степанковская, Анатолий Руденко, Алексей Лукин, Катерина Кейру, Александра Власова, Катя Кабак, Карен Арутюнов, Таша Белая, Вера Вольт, Алексей Гаврилов, Тереза Диуро, Ирина Ортман, Виолетта Чиковани и другие.

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14.07.2023