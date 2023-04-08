Прошла светская премьера сериала «Жить жизнь»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

В столичном кинотеатре «Художественный» прошла премьера нового проекта онлайн-кинотеатра Start «Жить жизнь». Представить сериал на сцену вышли шоураннеры Ирина Сосновая и Дарья Мороз, режиссер Артем Аксененко, актеры Любовь Аксенова, Роман Васильев, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Владислав Ценев, Игорь Гордин, Юлия Джулай и Анастасия Крылова.

Гостями вечера стали Алена Михайлова, Сергей Горошко, Анастасия Тодореску, Наталья Подольская, Алена Водонаева, Алексей Жидковский, Юлия и Маруся Бордовских, Анар, Лиза Шакира, Валя Ляпина, Полина Цыганова, Анна Котова, Анастасия Микульчина, Денис Котов, Владимир Гарцунов, Максим Сапрыкин, Саша Новиков, Марина Доможирова, Антон Артемьев и другие.

Даниил Воробьев выступил с перформанс-манифестом на тему нездоровых взаимоотношений. Он вышел на красную дорожку, надев на голову пакет с надписью «Манипулятор» (на лбу самого актера красовалось слово «Жертва»). Кто скрывался под масками «Абьюзера» и «Газлайтера», осталось неизвестным.

Онлайн-премьера проекта с теглайном «сериал-манипуляция» состоится через 13 апреля на Start. «Жить жизнь» станет 100-й оригинальной премьерой онлайн-кинотеатра.

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08.04.2023