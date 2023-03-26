В «Октябре» прошла премьера боевика «Джон Уик 4»

Фоторепортаж из московского кинотеатра

22 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера американского боевика ДЖОН УИК 4. Мероприятие посетили: Дмитрий Литвинов, Настасья Самбурская, Ирина Хакамада, Алена Водонаева, Стас Круглицкий, Арина Данилова, Алексей Жидковский, Анна Банщикова, Виктория Дайнеко, Александр Степанов и Ассоль, Владимир Яглыч, Евгений Бороденко, Маргарита Аброськина и Олег Гаас, Иван Кокорин, Курбан Омаров, Леша Янгер, Никита Серов, Миа Бойка, Карина Мурашкина, Андрей Борисов, Elman, Toni, Катя Кабак, Анна Грачевская и другие. Картина в прокате с 23 марта.

Фото Геннадия Авраменко.

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26.03.2023