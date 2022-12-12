В Москве состоялась премьера трилогии «Камчатка»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

В субботу 10 декабря в первом зале кинотеатра «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта «Каро Арт» прошла премьера документального приключенческого фильма КАМЧАТКА: НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ НА КРАЮ ЗЕМЛИ. На премьере фильм представили: легенда российского вейкбординга Никита Мартьянов, чемпион России по фрирайду Александр Мороз, бронзовый призер чемпионата России по серфингу, олимпийский факелоносец Антон Морозов, режиссеры Михаил Мороз и Станислав Крайник, продюсеры Дмитрий Литвинов и Максим Балаховский.

Дмитрий Литвинов – продюсер картин МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, НЕВЕСТА, 30 СВИДАНИЙ, ДЕНЬ ГОРОДА. Учредитель и CEO группы компаний Planeta Inform, дистрибьютор фильмов THE YARD. БОЛЬШАЯ ВОЛНА, ПРИБОЙ.

Максим Балаховский – неоднократный призер чемпионатов России по фристайлу, двукратный чемпион России по фрирайду. Член Правления Ассоциации Горных гидов в России. Среди фильмов, созданных при его участии – В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ВТОРЖЕНИЕ, FOUTRH PHASE, DRIVEN.

Режиссерами картины КАМЧАТКА: НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ НА КРАЮ ЗЕМЛИ выступили Михаил Мороз, сноубордист с 20-летним стажем, специализирующийся на съемке документальных фильмов об экстремальном спорте и дикой природе, и Станислав Крайник, оператор-постановщик в The Rancon Company, чьи работы представлены на портале американской пост-продашн-компании Company 3. Недавно Крайник работал с лауреатом премии «Оскар», режиссером-документалистом Луи Сахойосом.

Производство фильма осуществили ID Production и Helipro по заказу онлайн-кинотеатра Premier при поддержке Министерства Культуры РФ.

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12.12.2022