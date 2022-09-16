В Москве прошла премьера сериала «Капельник»

14 сентября в пространстве Liso Space состоялась закрытая премьера драмеди «Капельник» от Иды Галич.

Премьеру посетили: Ида Галич, Виктория Шелягова, Светлана Бондарчук, Сергей Бурунов, Екатерина Варнава, Наташа Максимова, Даня Милохин, Стас Круглицкий, Карина Нигай, Алексей Жидковский, Влад Лисовец, Алеко Надирян, Гоша Карцев, Дарья Клюкина, Катя Гольден, Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Mary Gu, Натали Ящук и другие.